Calciomercato Juventus, Pirlo ‘rischia’ | Il top arriva subito!

Il calciomercato bianconero potrebbe vedere un clamoroso cambiamento in panchina: sostituzione immediata, Pirlo può rischiare

La deludente prestazione in Serie A in casa del Crotone lascia diversi dubbi sul destino di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. L’ex centrocampista è chiamato ad una risposta immediata, altrimenti è già pronto il piano B: il top in panchina puà arrivare subito.

Calciomercato Juventus-Pirlo, addio possibile: c’è già l’erede

Il destino di Pirlo si deciderà nei prossimi dieci giorni. Le sfide di Champions contro Dinamo Kiev e Barcellona, inframezzate dal match di campionato contro il Verona, possono allontanare anzitempo il ‘Maestro’ dalla panchina della Juventus. In tal senso, per l’erede, torna di moda il nome di Zinedine Zidane. Il francese, secondo ‘Todofichajes.com’, avrebbe contro parte dello spogliatoio a Madrid. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Diversi membri del Consiglio del Real ritengono che il francese debba essere immediatamente sostituito da Pochettino, da tempo tra i preferiti per raccogliere l’eredità di ‘Zizou’. Con Pochettino a Madrid, Zidane potrebbe finalmente cogliere in corsa il treno Juventus.

Tutto dipenderà da Pirlo e dai prossimi risultati dei bianconeri. Agnelli però non smette di pensare a Zidane: l’allenatore transalpino può immediatamente sostituire Pirlo alla guida della Juventus.

