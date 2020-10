Calciomercato Milan, un centrale dal Barcellona | I dettagli

Operazione di mercato tra Milan e Barcellona. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale e dalla Catalogna potrebbe presentarsi una vera e propria occasione

Massara e Maldini (Getty Images)

Il Milan durante il calciomercato estivo non è riuscito ad assicurarsi un difensore centrale per completare la rosa. Tuttavia, mancano circa due mesi all’apertura della finestra di mercato invernale e gli scenari che potrebbero profilarsi sono molteplici. Uno di questi è quello che porterebbe a Milanello un difensore centrale del Barcellona.

Milan, arriva Lenglet dal Barcellona

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Gerard Piqué è tutt’altro entusiasta del rendimento di Clement Lenglet. Il centrale francese sta offrendo prestazioni di basso livello, perché in quel ruolo non c’è concorrenza e così si è adagiato. Non offre alcun tipo di certezza al Barcellona, che quindi ha deciso di cederlo a gennaio.

Il Milan per il francese rappresenta una soluzione importante. L’operazione potrebbe concludersi con un prestito fino a giugno, con l’eventuale riscatto fissato sui 22 milioni di euro. Maldini potrebbe così continuare il suo progetto, visto che Lenglet è un profilo relativamente giovane (classe ’95), ma che ha già accumulato tanta esperienza in ambito internazionale.

