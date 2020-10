Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | L’annuncio di Pioli

Gigio Donnarumma potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio di Pioli sul prolungamento del portiere rossonero

La stagione del Milan è iniziata alla grande con la qualificazione ai gironi di Europa League e lo sprint in Serie A. In campionato è arrivata la vittoria nel derby grazie alla doppietta del solito Ibrahimovic. Lo stesso allenatore rossonero, Stefano Pioli, è raggiante dopo il buon inizio stagionale.

Calciomercato Milan, Pioli su Donnarumma (e non solo)

Lo stesso tecnico emiliano, intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Radio Uno, ha svelato anche la situazione dei rinnovi contrattuali: “La società conosce l’importanza dei giocatori in scadenza, so che stanno lavorando per cercare di sistemare la situazione. Le loro situazioni sono nell’agenda della società, sono giocatori importantissimi, Donnarumma, Calhanoglu, Ibrahimovic: il club farà di tutto per cercare di andare avanti insieme”.

