Calciomercato Fiorentina, svelato il futuro della panchina | Parla Commisso!

Sono giorni intensi in casa Fiorentina per decidere il futuro della panchina. In particolare, nelle ultime ore si è espresso a riguardo il Presidente Commisso, delineando la soluzione per la grana allenatore

L’inizio di stagione doveva avere tutt’altro tenore per la Fiorentina, dopo un mercato che ha visto la partenza di Federico Chiesa, ma anche l’arrivo di calciatori importanti. L’ultimo pareggio contro lo Spezia, invece, ha esacerbato i malumori della piazza e in molti invocano il cambio di allenatore per rigenerare un gruppo che può fare bene in questa Serie A. Rocco Commisso, però, come riporta “Firenze Viola”, si è espresso nettamente a riguardo. Il Presidente per ora intende confermare Iachini in panchina.

Calciomercato Fiorentina, conferma per Iachini. Parla Commisso

Di seguito le dichiarazioni del Presidente: “Si va avanti con Iachini. L’allenatore non è mai stato in discussione. Leggo tante fake news a riguardo, sono voci che non esistono. Ho ribadito la fiducia a Iachini, anche se i risultati valgono certamente. La squadra non è piaciuta in queste due giornate”. Sull’eventuale arrivo di un nuovo tecnico: “Non c’è stato alcun incontro con Sarri, ho visto a Palazzo Vecchio per Rialti sia Spalletti che Prandelli, ma niente di che per la panchina. Oggi ho spiegato all’allenatore che deve parlare con la squadra, che vogliamo fare meglio perché siamo forti”.

