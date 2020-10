Calciomercato Inter, Conte chiede altri acquisti | Il messaggio alla società

Calciomercato Inter, in una intervista Conte manda un messaggio alla società in vista della sessione di gennaio

L’avvio di stagione dell’Inter non è stato particolarmente brillante. La squadra ha dimostrato un grande potenziale offensivo, ma anche qualche problema di equilibrio nelle gare con Lazio e Milan, dopo aver vinto i primi due incontri in campionato. E anche con la Fiorentina, la sofferenza era stata notevole. Conte deve trovare la quadratura ideale e soprattutto farlo al più presto. Al momento, la classifica recita già -5 dal Milan capolista. I nerazzurri vogliono competere quest’anno fino in fondo per lo scudetto, ma dovranno avere un rendimento migliore di quello palesato fin qui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Aguero subito | Il piano anti-Inter

Calciomercato Inter, altra richiesta di Conte al club

I problemi principali sono apparsi quelli difensivi per la compagine interista. Conte è stato accontentato in tutto o quasi sul mercato estivo, con grandi innesti in praticamente tutti i reparti. Ma il tecnico pugliese, forse, non è pienamente soddisfatto e si aspetta qualcosa anche dalla sessione invernale. Nell’intervista sul canale Youtube dell’Inter, in cui ha presentato la modalità Allenatore del videogioco Fifa 21, ha infatti spiegato: “Per un allenatore è importante cercare che tipo di giocatore possa avvicinarsi alla propria idea di calcio. Serve avere occhio e visione. Spesso e volentieri, anche durante la stagione, nel mercato di gennaio, diventa importante trovare l’elemento giusto, anche in prestito”. Una frase che non potrebbe essere casuale e che appare come un messaggio a Marotta e Ausilio, per trovare nuovi innesti con cui ribadire la propria candidatura per lo scudetto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, l’Inter sogna il colpaccio | Eriksen più cash!

Calciomercato Inter e Roma, duello in Serie A | 35 milioni!