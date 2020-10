Calciomercato, l’Inter sogna il colpaccio | Eriksen più cash!

L’Inter potrebbe presto inserire Christian Eriksen nella trattativa per arrivare al top player. Il club nerazzurro offrirebbe anche un conguaglio economico.

L’esperienza di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter è da considerarsi tutt’altro che positiva. Il trequartista danese non è entrato nelle grazie di Antonio Conte dal suo arrivo a Milano, avvenuto a gennaio scorso. Nonostante una finale di Champions League giocata con la maglia del Tottenham, Eriksen in Serie A non sta godendo di tanto spazio. Dunque, il club nerazzurro potrebbe cederlo a breve, provandolo a inserire anche in qualche scambio.

Inter, Eriksen al Barcellona in uno scambio

Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon‘, il Barcellona potrebbe presto cedere due calciatori. Gerard Piqué ha infatti espresso il suo desiderio di non giocare con Lenglet e De Jong. Il difensore centrale è nel mirino del Milan e anche per l’ex Ajax potrebbe profilarsi l’arrivo in Italia, visto che l’Inter è molto interessata al giocatore.

Nello specifico, Beppe Marotta è al lavoro per assicurare a Conte il cartellino di Frenkie De Jong. L’amministratore delegato dell’Inter, infatti, avrebbe intenzione di mettere sul piatto il cartellino di Christian Eriksen più un conguaglio economico, in modo tale da assicurarsi De Jong. Un’operazione indubbiamente complicata, ma nell’ambiente Barça niente è da escludere. Messi si vedrebbe così privato probabilmente di uno dei pochi top player rimasti al Camp Nou.

