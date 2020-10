Calciomercato Juventus, retroscena Dembele: sfumato in extremis

Calciomercato Juventus, spunta un clamoroso retroscena su Dembele: il trasferimento del francese sfumato all’ultimo

Uno dei nomi maggiormente seguiti dalla Juventus nell’ultima sessione di mercato è stato Ousmane Dembele. Una punta particolarmente ambita dai bianconeri che hanno tentato di farlo rientrare in operazioni complesse. L’attaccante francese era però anche nel mirino del Manchester United e secondo ‘France Football’ il trasferimento in Inghilterra sarebbe stato vicinissimo. Ma l’ultimo giorno di mercato, il giocatore avrebbe fatto sapere che non voleva muoversi dal Barcellona. Facendo saltare così il trasferimento di Depay in blaugrana e quello di Slimani al Lione. Koeman che già pregustava l’arrivo di Depay non l’ha presa bene, a gennaio il giocatore potrebbe tornare sul mercato e chissà che non possa approfittarne proprio la Juve, che andrà a caccia di altri colpi.

