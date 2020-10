Calciomercato Milan, Maldini già a lavoro | Colpo in difesa

Calciomercato Milan, Maldini già a lavoro per rinforzare la difesa: colpo formato Champions, in attesa di Dynamo Kiev-Juventus

Ancora qualche mese alla riapertura del calciomercato, ma c’è chi non ha mai smesso di lavorare, a caccia dell’occasione giusta al momento giusto. E’ il caso del Milan, come riporta il portale ‘Fichajes.com’: i rossoneri starebbero monitorando con attenzione il profilo di Vitalyi Mykolenko, difensore mancino della Dynamo Kiev, che questo pomeriggio affronterà la Juventus nel debutto stagionale di Champions League. Una partita che Maldini seguirà con grande attenzione, dato che l’ucraino piace (e anche tanto) alla dirigenza milanista e a quella di altri club italiani (il Napoli su tutti). Certo, convincere una bottega cara come la Dynamo non sarà semplice, ma il Milan, intanto, resta alla finestra: la gara contro la Juventus sarà un bel banco di prova per il giovane Mykolenko.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, addio Milan | Due club alla finestra

Calciomercato Milan, Pioli è convinto | Nuovo tentativo per il centrale!

Calciomercato Juventus, fatta per Dzeko-Milik | Si sblocca tutto