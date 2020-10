Calciomercato, Rangnick alla Roma | La verità del tedesco

Calciomercato Roma, Ralf Rangnick prossimo ad un passaggio alla Roma? Arriva la verità del tedesco ai microfoni de ‘El Pais’

Rompe il silenzio Ralf Rangnick, che ai microfoni di ‘El Pais’ ha rilasciato una lunga intervista, dove si è soffermato sul proprio futuro e su quell’accostamento alla Roma, che continua a farsi più insistente, con il passare dei giorni: “Non c’è alcuna trattativa con la Roma – ha spiegato l’ex plenipotenziario del RB Lipsia – Semplicemente, non mi ci vedo in giallorosso in questo momento. La mia carriera e gli step compiuti negli ultimi 14 anni dimostrano la mia vera natura, come sia più uno sviluppatore di club che un allenatore. Anche se mi piacerebbe tornare sulla panchina di qualche squadra di tradizione, in Germania o Inghilterra, o magari allenare qualche club di prima fascia, capace di lottare sin da subito per un trofeo”.

