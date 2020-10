Dinamo Kiev-Juventus, allarme per Pirlo | Il difensore esce per infortunio

Nuovo possibile stop per Giorgio Chiellini dopo l’infortunio occorso durante la gara di Champions League.

Brutte notizie in casa Juventus per Andrea Pirlo: è durata appena 18 minuti la partita di Giorgio Chiellini contro la Dinamo Kiev, poi il difensore bianconero è stato sostituito per infortunio. Poco aver sfiorato il gol con un colpo di testa, Chiellini ha accusato un problema muscolare alla coscia e ha dovuto lasciare il campo: al suo posto Demiral. Nei prossimi giorni sarà valutata l’entità del problema fisico per scongiurare uno stop che renderebbe ancora più corta la coperta in difesa.

