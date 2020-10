Juventus, Spadafora accusa Ronaldo | “Non rispetta le regole”

La polemica a distanza tra il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e Cristiano Ronaldo va avanti. Il politico va ancora contro il campione portoghese: ecco le sue dichiarazioni odierne

Vincenzo Spadafora non arretra. Dopo la decisione di Cristiano Ronaldo di tornare in Italia in aeroambulanza, nonostante la positività al Covid-19, il politico ha ribadito in più occasioni il suo pensiero sulla condotta del fenomeno della Juventus. Il portoghese è ancora ai box in attesa della negatività, ma la polemica a distanza va avanti. L’ultimo episodio è legato all’intervista del Ministro ai microfoni di La7. Di seguito le sue dichiarazioni.

Spadafora ancora contro Cristiano Ronaldo: “Non rispetta le regole”

Il Ministro ribadisce indirettamente il mancato rispetto delle regole per il campione portoghese: “Alcuni campioni si sentono al di sopra di tutto. Ritornando in Italia dal Portogallo ha violato il protocollo. La violazione è confermata dal fatto che è stato aperto un fascicolo dalla procura di Torino. Ora sarà aperto anche dalla FIGC. E’ un grande campione e si sente esente dal rispettare le regole”. Parla poi anche della possibilità che la Serie A si fermi a causa del Covid: “Il calcio di Serie A è un mondo a sé ed è industria importantissima del paese, ma il calcio di base ha valenza enorme. Non so se si potrà arrivare fino in fondo, non abbiamo nessuna certezza. La Lega Serie A deve pensare a un piano B e piano C già da ora”.

