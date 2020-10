Milan, brutte notizie per Pioli | Il trequartista salta tre partite!

Infortunio e stop per Calhanoglou dopo l’infortunio rimediato in allenamento nella giornata di oggi.

Apprensione per Stefano Pioli e le condizioni di Hakan Calhanoglou, che ha rimediato una distorsione alla caviglia durante l’allenamento di oggi e ha lasciato Milanello in stampelle. Il trequartista turco dovrà stare fermo per dieci giorni e saltare tre partite, a partire da quella di Europa League di giovedì contro il Celtic. La successiva di campionato contro la Roma e poi quella di Europa League, nuovamente, contro lo Sparta Praga sono le altre due gare coinvolte. Un brutto colpo dato l’ottimo stato di forma del turco.

