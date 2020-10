Milan, tegola per Pioli: infortunio in squadra, rischio lunga assenza

Milan, Pioli dovrà fare a meno di uno dei giocatori più in forma per l’Europa League e forse per altre gare: infortunio serio

Il Milan arriva lanciatissimo al debutto in Europa League contro il Celtic, avendo superato i tre turni preliminari per raggiungere la fase a gironi e con il primato in classifica frutto di quattro vittorie in campionato. Il successo nel derby contro l’Inter ha dato grande fiducia alla squadra di Pioli. Ma per il tecnico arrivano brutte notizie dall’allenamento odierno. Fuori forse l’uomo più in forma dopo Ibrahimovic, ossia Calhanoglu. Il turco ha rimediato una distorsione alla caviglia da valutare. Stando ai report provenienti da Milanello, si è allontanato in stampelle. Sicura la sua assenza giovedì contro gli scozzesi, oggi ci saranno esami per stabilire l’entità dello stop. A rischio anche Milan-Roma di lunedì e forse anche qualcuna delle gare successive.

