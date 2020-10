Napoli-AZ, la decisione del club olandese | Annuncio UFFICIALE

Napoli-AZ Alkmaar, partita a rischio rinvio? Tra le fila degli olandesi un vero e proprio focolaio, ma arriva il comunicato ufficiale del club oranje

Dopo l’allarme del Comune di Napoli, si accendono nuovamente i fari sull’esordio in Europa League degli azzurri contro l’AZ Alkmaar. Tra le fila degli olandesi sta prendendo corpo un vero e proprio focolaio, che spaventa e preoccupa la società partenopea, anche se le autorità UEFA ribadiscono che la situazione resta sotto controllo. Intanto, il club oranje ha rotto il proprio silenzio, facendo chiarezza con un comunicato ufficiale.

Napoli-AZ, il comunicato UFFICIALE del club olandese

“Martedì pomeriggio all’AZ, sono state rilevate otto nuove infezioni corona all’interno del gruppo squadra. In totale, tredici giocatori sono ora infettati dal virus. L’AZ ha seguito attentamente le procedure applicabili negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori testati positivamente non presenta sintomi. Siccome durante la settimana sono stati rilevati alcuni contagi, L’AZ ha intrapreso un’azione preventiva e, tra le altre cose, ha effettuato ulteriori test in modo che i casi ora dimostrati potessero essere rilevati. La scorsa settimana, nove persone sono risultate positive, tre di loro ora sono risultate negative. La partita di Europa League tra Napoli e AZ è in programma giovedì sera alle 18:55. La partita si giocherà secondo i protocolli UEFA, a meno che le autorità locali non lo proibiscano. Dunque, mercoledì l’AZ si recherà in Italia con una selezione di diciassette calciatori, la quale sarà annunciata mercoledì mattina”.

