Calciomercato Juventus, Dybala se ne va in Premier | Cifre da urlo

Paulo Dybala rimane l’argomento caldo del calciomercato Juventus. A fine stagione l’attaccante argentino potrebbe trasferirsi in Premier League, ecco tutti i dettagli

Dybala saluta tutti e se ne va. E’ questo il clamoroso scenario di calciomercato che vede protagonista l’attaccante argentino e più indietro la Juventus, con la quale è tornato a scontrarsi dopo che per mesi sembrava fosse riscoppiata quantomeno la passione. Il rischio è che si possa arrivare a una rottura totale, visti i soldi in ballo e la netta distanza per quanto riguarda il nuovo contratto. La richiesta dell’entourage è di 15 milioni, l’offerta di Agnelli (difficilmente modificabile al rialzo) di 10. L’attuale, in scadenza a giugno 2022, potrebbe quindi non essere prolungato, ciò vuol dire che ci sono grandi possibilità che a fine stagione le strade tra il classe ’93 e il club bianconero si dividano una volta per tutte.

Calciomercato Juventus, 135 milioni di euro per Dybala

Il futuro di Dybala può essere in Premier League. Nello specifico in un top club inglese a cui fu a un passo già nella famosa estate 2019. Per chi se ne fosse dimenticato, l’ex Palermo di certo no, quella in cui Paratici e soci cercarono in ogni modo e fino alla fine di sbarazzarsene. Prima col Manchester United e poi col Tottenham ci andarono molto vicino. E proprio i ‘Red Devils’ possono essere la prossima destinazione del 26enne di Laguna Larga, per cui – bisogna dirlo con onestà – Pirlo non impazzisce. In Inghilterra lo dicono con forza da giorni: nel prossimo mercato estivo, lo United proverà a prendere un grande attaccante sotto i trent’anni. Oltre che Lautaro Martinez dell’Inter, circola il nome del numero dieci bianconero. Per Dybala, gli inglesi potrebbero tirar fuori ben 135 milioni di euro: sui 60 per il cartellino e ben 75 (15 netti l’anno, quanto vuole dalla Juve) per un contratto fino al giugno 2026. A queste cifre, per Dybala e per gli stessi bianconeri, sarebbe impossibile dire no. Quello tra l’argentino e la ‘Vecchia Signora’ un divorzio ‘shock’ che molti tifosi juventini prenderebbero malissimo…

