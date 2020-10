Calciomercato, il big si libera a zero | Juventus e Inter ci provano

Il big è scontento della sua situazione e potrebbe presto liberarsi a parametro zero: ci provano Juventus e Inter

Non è un buon momento per il Paris Saint-Germain, che ieri ha perso per 1-2 in casa contro il Manchester United nell’esordio nella nuova Champions League. La scorsa edizione aveva visto i francesi in finale mentre ora è arrivata subito una falsa partenza inaspettata.

In più per i parigini ci sarebbe un nuovo problema da risolvere, ovvero quello legato a Di Maria. L’argentino sarebbe scontento della sua situazione con i francesi e potrebbe dire addio a parametro zero, così come riportato da ‘Don Balon’. Sulle sue tracce potrebbero esserci sia Juventus che Inter.

L’argentino ha ancora le qualità di un tempo e può essere sicuramente un rinforzo importante, soprattutto se arriva gratuitamente.

