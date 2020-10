Calciomercato Juventus e Milan, scontro in casa Real | Colpo da 40 milioni

Juventus e Milan sono pronte e darsi battaglia per il top player in uscita dal Real Madrid: servono 40 milioni

In attesa di ritrovarsi da avversari in campo, Pirlo e Maldini puntano i fari su un obiettivo comune per il prossimo calciomercato. Il top player è in uscita dal Real Madrid ed è finito in cima alla lista dei rinforzi di Juventus e Milan: ecco di chi si tratta.

Calciomercato, duello Juventus-Milan: colpo da sogno!

Solo 12 gare terminate nelle ultime 120 disputate dalle ‘Merengues’. In casa Real Madrid scoppia il ‘caso’ Isco. Il trequartista spagnolo, riferisce ‘Deportes Cuatro’, è parso decisamente poco brillante nelle ultime uscite, finendo per deludere e preoccupare tanto Zidane quanto Luis Enrique, due grandi estimatori del classe ’92.

In scadenza nel giugno 2022, l’ex Malaga sembrerebbe quindi destinato a salutare i ‘Blancos’, per una cifra di almeno 40 milioni. Chance importante sia per il Milan, a caccia di colpi di spessore per tentare di rimanere tra le prime quattro in Serie A, che per la Juventus da tempo sulle tracce del talentuoso 28enne.

Pirlo e Maldini sono quindi pronti a sfidarsi per Isco, nonostante l’importante richiesta di Perez: la Serie A può abbracciare il numero 22 del Real Madrid.

