Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Maldini non molla il centrale

Per il Milan la priorità nella prossima sessione di calciomercato sarà rinforzare la difesa: Maldini continua ad osservare un centrale

Comincerà domani sera il cammino in Europa League del Milan, che nella prima giornata del gruppo H affronterà a Glasgow il Celtic. Questa per i rossoneri potrebbe trasformarsi in una trasferta dal sapore di calciomercato. Infatti, Paolo Maldini, continua a tenere nel mirino un difensore centrale della squadra scozzese.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, occhi in Spagna | 200 milioni per cinque giocatori

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Milan, scontro in casa Real | Colpo da 40 milioni

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il gioiello | Richiesta monstre

Calciomercato Milan, Ajer sempre nel mirino: assalto a gennaio

Il Celtic ospiterà domani il Milan nella prima partita della fase a gruppi di Europa League. Trasferta ostica per i rossoneri, che vogliono continuare a mantenere il trend positivo anche nella competizione europea, seguendo il cammino in Serie A. Per i rossoneri però, quella di domani sarà anche un’occasione per osservare da vicino il talento nel mirino questa estate, Kristoffer Ajer.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, i rossoneri non avrebbero mai mollato la presa sul centrale norvegese ed a gennaio potrebbero pensare di sferrare una nuova offensiva. Domani naturalmente sarà valutato da vicino, prima di ritornare all’assalto tra qualche mese. Vedremo se sarà il classe 1998 il rinforzo per la retroguardia che tanto serve al Milan, che al momento si ritrova con la coperta un po’ corta dietro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, fatto fuori | Che occasione in Premier!