Calciomercato Milan, occhi in Spagna | 200 milioni per cinque giocatori

Il Milan continua a pensare in grande e mette gli occhi in Spagna per la prossima sessione di calciomercato: 200 milioni per cinque obiettivi

Inizio di stagione scoppiettante per il Milan di Stefano Pioli, che con la vittoria nel derby contro l’Inter sale a punteggio pieno in classifica con quattro vittorie su quattro. Nel frattempo i rossoneri continuano a pensare in grande per il futuro e guardano in Spagna per cercare nuovi talenti. Nel mirino cinque obiettivi per un totale di 200 milioni.

Calciomercato Milan, cinque obiettivi tra Siviglia e Real Sociedad: 200 milioni il totale

La decisione di confermare i vari Ibrahimovic e Stefano Pioli si è rivelata fondamentale per il Milan. Infatti, grazie alle intuizioni di uno ed ai gol dell’altro, i rossoneri sono ora primi in classifica a punteggio pieno. Non c’è da dimenticare però che per tornare ad essere ai massimi livelli serviranno ancora altri innesti. Per questo motivo la dirigenza rossonera inizia già da ora a mettere gli occhi in Spagna per gli acquisti futuri.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘El gol digital, sarebbero cinque i calciatori finiti nel mirino del Milan. Tre appartengono al Siviglia e sarebbero: Lucas Ocampos, vecchia conoscenza del Milan, con il quale colleziono 12 presenze. Joules Koundé e Diego Carlos, due difensori centrali che continuano a mettersi in luce. Solamente per questi tre talenti si arriverebbe già intorno ai 100 milioni di euro. Nella Real Sociedad invece sembrerebbero interessare Mikel Merino e Mikel Oyarzabal, due talenti per i quali servirebbero 60 milioni. Di questi naturalmente arriverebbero solamente un paio, visto che per prenderli tutti si supererebbero i 200 milioni di euro. Vedremo quali saranno le scelte dei rossoneri per il futuro.

