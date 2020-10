Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Assalto a gennaio!

Il mercato del Milan nel mese di gennaio potrebbe vedere un nuovo tentativo per l’obiettivo già sondato in estate: i dettagli

La vittoria nel derby ha galvanizzato il Milan di Pioli che attende di esordire nel girone di Europa League contro il Celtic domani sera. Dal campo al calciomercato, il club di Elliott ripensa ad un obiettivo già sondato nelle scorse settimane durante la sessione estive. Maldini ha intenzione di riprovarci a gennaio: ecco le cifre dell’affare.

Calciomercato Milan, sprint in difesa: cifre e dettagli

Un’idea destinata a prendere forma già nelle prossime settimane, in vista di gennaio. Il Milan può tornare forte su Mohamed Simakan, talentuoso centrale difensivo che tanto bene sta facendo in Ligue 1.

Secondo quanto riportato da ‘France Football‘, però, lo Strasburgo proprietario del cartellino del 20enne difensore centrale valuta Simakan tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Una cifra decisamente alta che potrebbe spingere il ‘Diavolo’ a guardare altrove per regalare un nuovo difensore che, in estate, Maldini non è riuscito a portare in quel di Milanello.

Situazione dunque in divenire con il Milan che ritorna a pensare a Simakan: la palla passa allo Strasburgo che dovrà necessariamente abbassare le pretese se vorrà discuterne con la dirigenza rossonera.

