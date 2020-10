Coronavirus Inter, Conte perde un ‘big’ | Che tegola per i nerazzurri

Coronavirus Inter, pessime notizie per Antonio Conte in vista dell’esordio Champiosn: Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19

Brutte notizie per Antonio Conte in vista dell’esordio stagionale in Champions League, contro il Borussia Moenchengladbach: Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19, dopo che il gruppo squadra nerazzurro è stato sottoposto all’ultimo giro di tamponi, previsto dal protocollo UEFA. L’esterno marocchino, ad ogni modo, non è del tutto asintomatico, ma sarà indisponibile per il match di stasera e soggetto alle misure anti-contagio imposte dalle autorità competenti. Il tecnico nerazzurro, adesso, dovrà fare i conti con diverse scelte di formazione, nonostante le tante assenze che stanno falcidiando l’organico nerazzurro.