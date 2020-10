Genoa, nuovo giro di tamponi | Il comunicato UFFICIALE con l’esito

Buone notizie per Rolando Maran dopo l’esito del nuovo giro di tamponi: cinque giocatori del Genoa tornano negativi

Un ottimo punto portato a casa a Verona, con la possibilità anche di vincere la partita per il Genoa, ha evidenziato come l’emergenza Coronavirus sia agli sgoccioli per i rossoblu. Infatti, proprio oggi la squadra di Rolando Maran ha effettuato il nuovo giro di tamponi che rallegra il mister. Nella nota ufficiale emanata dalla società sul sito, si evidenzia che Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta sono tornati negativi al virus. Un rientro importante di cinque giocatori, che dunque fa ritornare il conteggio totale dai 17 iniziali a solamente due ancora positivi. Ottime notizie dunque in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, infortunio Chiellini | UFFICIALE: il comunicato bianconero