Juventus, infortunio Chiellini | UFFICIALE: il comunicato bianconero

La vittoria contro la Dinamo Kiev ha portato in dote anche il k.o di Giorgio Chiellini: ecco il comunicato del club bianconero

Dopo il pari con il Crotone, la Juventus è ripartita al meglio in Champions, battendo la Dinamo Kiev. Una trasferta positiva che ha visto, tuttavia, l’infortunio di Giorgio Chiellini uscito dopo pochi minuti di gioco. Arriva il bollettino del club torinese che chiarisce le condizioni dell’esperto centrale bianconero.

Juventus, Chiellini ko: il comunicato ufficiale

“Buone notizie, infine, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Così, sul proprio sito ufficiale, la ‘Vecchia Signora’ ha rassicurato sulle condizioni di Chiellini. Buone notizie, dunque, per la squadra di Pirlo che potrebbe riavere il difensore della Nazionale prima del previsto. Sospiro di sollievo in casa Juventus: nei prossimi giorni saranno stabiliti i tempi di recupero.

