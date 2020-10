Barcellona, brutto episodio di razzismo | Griezmann non ci sta!

Un grande talento del Barcellona sta stupendo tutti in campo, ma è stato vittima di un episodio poco simpatico nelle scorse ore. Antoine Griezmann si è esposto mediaticamente in difesa del giovane compagno di squadra

Il Barcellona ha vissuto un’estate molto difficile. Mancano i fondi a causa del Covid-19 e le operazioni in entrata sono state molto limitate. Come non bastasse, si è aggiunta la grana Lionel Messi e i possibili terremoti societari non sono da escludere. In un quadro del genere, però, Koeman ha trovato un gioiello su cui puntare. Ansu Fati, infatti, è uno dei calciatori dal futuro più brillante sulla scena blaugrana e internazionale. Nelle ultime ore, però, è scoppiata la polemica per un paragone razzista avanzato dal giornale ABC.

Episodio razzista per Ansu Fati: Griezmann in difesa

L’articolo in questione riguardava la vittoria ampia e convincente del Barcellona contro il Ferencvaros in Champions League. Nel commento al match, Ansu Fati veniva paragonato a un “venditore ambulante nero”. La reazione di Antoine Griezmann non si è fatta attendere sul suo profilo Twitter. Il francese ha chiesto rispetto per il giovane compagno e poi ha scritto chiaramente: “No al razzismo, no alla maleducazione”.

