Calciomercato Atletico, Simeone a fine ciclo | Successore italiano!

Il ciclo di Diego Simeone all’Atletico Madrid potrebbe essere finito, così il club spagnolo pensa ad un successore: un italiano in pole

La Champions League dell’Atletico Madrid inizia con una dura sconfitta in casa del Bayern Monaco per 4-0. I dubbi sul futuro di Diego Simeone sulla panchina dei colchoneros erano nell’aria da tempo, ma ora il suo ciclo potrebbe avviarsi alla conclusione. Come successore il club spagnolo pensa ad un italiano.

Calciomercato Atletico Madrid, Simeone può lasciare: idea Sarri

Sono ormai quasi dieci anni che Diego Simeone è alla guida dell’Atletico Madrid. Tanti i traguardi importanti raggiunti, come la vittoria della Liga e le finali Champions League. Però, dopo un decennio insieme, il club spagnolo ed il ‘cholo’ potrebbero separarsi a fine stagione. La dura sconfitta contro il Bayern Monaco fa riflettere e la società potrebbe decidere di porre fine a questo ciclo a fine stagione.

Così, tra i vari possibili successori, spunta anche un italiano, Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Juventus, al momento senza squadra, sembrerebbe essere uno degli indiziati per la panchina dei ‘colchoneros’ ed all’interno del club sembrerebbe vantare alcuni estimatori. Il problema però potrebbe essere il tempismo, poiché da qui a fine stagione il tecnico toscano potrebbe trovare già una nuova squadra da allenare e dunque essere impegnato, visto che le corteggiatrici non mancano. Per ora comunque, rimane uno di primi candidati per la successione di Diego Simeone.

