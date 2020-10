Calciomercato Inter, l’esterno arriva dagli avversari | Derby col Milan

Continua la ricerca di un esterno per la squadra di Conte: l’idea arriva direttamente dagli avversari.

Continua il problema in difesa per Antonio Conte: la sua retroguardia sembra aver perso lo smalto dello scorso anno, ma intanto il tecnico insiste con la difesa a tre e con gli esterni pronti ad agire in entrambe le fasi. Per questo motivo l’ex CT della nazionale italiana tiene gli occhi aperti su possibili ricambi o comunque talenti che possano dare ulteriore velocità e rapidità alla sua manovra. L’occasione stavolta può arrivare direttamente dagli avversari.

Calciomercato Inter, l’esterno arriva dagli avversari

Ramy Bensebaini si è messo in mostra nella gara di ieri sera contro l’Inter: il difensore del Borussia Monchengladbach, a segno su rigore, è subito entrato nella lista dei desideri di Ausilio e Marotta, che a gennaio vorrebbero portarlo a Milano come possibile alternativa all’arrivo di Emerson Palmieri. L’Inter ha ancora uno slot per gli extracomunitari a disposizione e potrebbe pensarlo di coprirlo proprio per Bensebaini, algerino di nazionalità. Da vincere c’è però la concorrenza del Milan, che cerca un’alternativa a Theo Hernandez, sia per far rifiatare l’ex Real Madrid sia per coprirsi dall’eventuale partenza nella prossima estate.

