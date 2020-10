Calciomercato Inter, l’agente di Lukaku: “È il migliore del pianeta”

Dopo l’amaro pareggio in Champions League, torna a parlare l’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello: lodato il bomber dell’Inter

Altra doppietta importantissima per Romelu Lukaku nell’amara serata di Champions League, dove l’Inter ha pareggiato 2-2 contro il Borussia Monchengladbach. Un giocatore fondamentale per la squadra di Antonio Conte, che viene elogiato anche dal proprio agente. Infatti, ai microfoni di ‘Sky Sports UK’, Federico Pastorello, agente del belga dichiara: “Lukaku è il migliore attaccante del pianeta. Ha bisogno di affetto ed i tifosi nerazzurri lo amano molto e glielo dimostrano. Quando sta bene è il meglio che il mercato ha da offrire, ma naturalmente l’Inter non lo lascia partire. Portarlo in Italia è stata la scelta giusta”. Dichiarazioni importanti che legano ulteriormente l’attaccante belga all’Inter.

