Calciomercato Juventus, ritorno Allegri | Un bianconero via con il tecnico

Allegri è più vicino al ritorno in panchina: il tecnico ha intenzione di puntare su un bianconero e portarlo con sè nella sua nuova avventura

Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina è sempre più vicino. Il tecnico toscano, ormai fermo dopo l’esperienza alla Juventus, è stato negli ultimi mesi corteggiato da diversi club europei. In tal senso, l’allenatore livornese è pronto a rientrare a stagione in corso: Allegri può portare con sè un giocatore bianconero.

Calciomercato, Allegri torna in panchina: vuole uno juventino

Nonostante la ‘ripresa’ in Ligue 1, non è un momento semplice per il Psg. La sconfitta in casa, in Champions League, contro il Manchester United ha riportato in bilico la posizione di Tuchel. L’allenatore tedesco è sempre più in bilico ed Allegri rimane tra i favoriti per approdare sulla panchina della squadra transalpina.

In tal senso, l’ex allenatore bianconero vorrebbe portarsi dietro, nel calciomercato di gennaio, anche un calciatore della Juventus. Si tratta di Federico Bernardeschi, deludente nella sua ultima stagione agli ordini di Sarri e che rischia di trovare poco spazio vista la folta concorrenza con Pirlo.

Situazione dunque in divenire, Allegri avanza verso il Psg: Bernardeschi può seguirlo sotto la Tour Eiffel.

