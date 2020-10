Calciomercato, assalto in Serie A | Lo vuole il Barcellona!

Il Barcellona torna a guardare in Serie A in vista del prossimo calciomercato estivo: Koeman accelera per il difensore, i dettagli

Non è un mistero che il Barcellona in passato abbia messo gli occhi sui talenti della Serie A. In tal senso, dopo lo scambio Pjanic-Arthur che ha portato l’ex Juve in Catalogna, il club di Bartomeu avrebbe tutta l’intenzione di tornare alla carica per uno dei talenti del nostro calcio. Koeman ha deciso: accelerata in vista di giugno.

Calciomercato, Koeman vuole il difensore: i dettagli

Il prossimo calciomercato estivo può vedere l’offensiva del Barcellona per Luiz Felipe. Il brasiliano, protagonista assoluto nella vittoria della sua Lazio sul Borussia Dortmund, è in cima alla lista di Ronald Koeman per rimpolpare la difesa blaugrana.

Il 23enne verdeoro, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, è insieme ad Eric Garcia il nome caldo per la retroguardia catalana. Se il difensore del City è un obiettivo da ‘raccogliere’ a parametro zero, per il biancoceleste ci sarà da sudare.

Lotito non intende rinunciare ad uno dei suoi gioielli e potrebbe sparare alto per il cartellino del classe 1997. Situazione dunque in divenire, il Barcellona rimette nel mirino il difensore di Inzaghi: i catalani proveranno a convincere la società capitolina.

