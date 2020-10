Inter, Conte ‘massacrato’ | “Lo schema dell’Inter è uno solo”

Attacco clamoroso ad Antonio Conte! Il calciatore del Borussia Monchengladbach ha commentato la partita di Champions contro l’Inter

E’ terminata con un 2-2 che non soddisfa certo Antonio Conte la gara contro il Borussia Monchengladbach. La prima apparizione stagionale del club nerazzurro in Champions League ha rischiato di essere un fallimento totale, ma è stato ancora una volta Romelu Lukaku, goleador inamovibile per il tecnico salentino, ad acciuffare all’ultimo un pareggio che salva la faccia agli interisti. A rendere meno amaro il pareggio ottenuto in modo stentato è, inoltre, la caduta dell’altra big del girone, il Real Madrid, che ne ha presi tre in casa dallo Shakhtar. A brillare, anche stavolta, è il solo centravanti belga, per il quale gli elogi si sprecano dopo la doppietta. Ma a far arrossire ancora di più i nerazzurri ci pensano i calciatori dello stesso M’Gladbach.

Inter, che attacco a Conte: “Si affida solo a Lukaku”

Matthias Ginter e Jonas Hofmann hanno intatti commentato la partita di San Siro una volta rientrati in Germania. Al sito ufficiale del club, in particolar modo, Hofmann, autore del secondo gol dei tedeschi, ha dichiarato: “Il 99% delle volte le varianti di gioco dell’Inter puntano a dare la palla addosso a Lukaku che la mette a terra e permette alla squadra di alzarsi”. Insomma, un vero e proprio attacco al gioco dell’Inter propinato da Antonio Conte. Quello del calciatore tedesco è un affronto all’allenatore ex Juve e Chelsea, colpevole di non avere un’ampia gamma di varianti di gioco per le manovre offensive.

Insomma, le dichiarazioni del calciatore del Borussia Monchengladbach sono chiare: a suo modo di vedere l’unica direttiva di mister Conte sarebbe quella di buttare palla in avanti alla ricerca di Lukaku, capace da solo di risolvere un match come quello in questione tra l’Inter e i tedeschi.

