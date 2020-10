Inter, post ironico sui nerazzurri | Like ‘galeotto’ dell’ex

Inter, dopo il pareggio in Champions League arriva la ‘stoccata’ dell’ex Matteo Politano: su Instagram, l’indizio scoperto dai tifosi nerazzurri

Dopo il pareggio opaco raccolto contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League, l’Inter torna ad interrogarsi sul proprio stato di forma e sulle reali aspettative di questa stagione. Soprattutto, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte è già chiamato a doversi difendere dalle critiche piovute dai media e dai social, colpevole di una squadra incapace di esprimere al meglio tutto il proprio potenziale. Su Instagram, poi, c’è chi come Matteo Politano non si è risparmiato dal riservare una frecciatina all’ex squadra, all’indomani di un esordio europeo non certo da ricordare.

Inter, che beffa in Champions: su Instagram il like ‘galeotto’ di Politano

L’ex esterno di Sassuolo ed Inter, dunque, si è reso protagonista di un like ‘galeotto’ recapitato all’ultimo post degli ‘Autogol’: “Quando sei l’unica italiana a non aver vinto in Champions”, in un ‘meme’ che si prende gioco ironicamente del pareggio europeo tra Inter e Borussia Moenchengladbach. Un like, quello di Politano, che non è passato inosservato ai tifosi nerazzurri, in una sorta di piccola rivincita da parte dell’attuale giocatore del Napoli, verso un club ed un ambiente per il quale nutre ancora un pizzico di risentimento.