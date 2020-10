Mancini contro l’ansia da Covid | Scoppia la polemica!

Roberto Mancini si è inserito nella gestione dell’emergenza legata al Covid con la consueta personalità. Il CT della Nazionale italiana si è esposto fortemente sul tema e oggi ha ripetuto il suo pensiero su Instagram

La situazione legata al Covid sta tornando a livelli allarmanti in Italia, imponendo ragionamenti al Governo sulle restrizioni da imporre ai cittadini del nostro Paese. Roberto Mancini ha sempre avuto una comunicazione piuttosto netta a riguardo, rigettando provvedimenti che avrebbero limitato eccessivamente la libertà delle persone. Il CT, come riportato anche da “Calciomercato.it”, si è nuovamente espresso su questo tema, attraverso il suo profilo personale di Instagram.

LEGGI ANCHE >>> Inter, post ironico sui nerazzurri | Like ‘galeotto’ dell’ex

Roberto Mancini e il Covid: scoppia la polemica

Mancini nelle ultime ore si è esposto pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si può notare una dottoressa parlare con un paziente ricoverato e a letto. Lei chiede: “Hai idea di come ti sei ammalato?”. L’uomo risponde: “Guardando i tg”. Il CT aveva inoltre affermato nelle scorse settimane che il calcio fosse una priorità come il calcio, anche ai tempi del Covid. Il dibattito sulla sua posizione è ora come non mai acceso: l’opinione pubblica si divide attorno al tecnico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barcellona, brutto episodio di razzismo | Griezmann non ci sta!