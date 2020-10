Calciomercato, Inter-Lautaro: rispunta il Real | A Madrid con lo scambio!

L’addio di Lautaro Martinez all’Inter potrebbe essere stato rinviato ‘solo’ di una stagione: pressing Real, Zidane spinge per lo scambio

Un destino che fino a qualche settimana fa aveva tinte blaugrana. Adesso, il futuro di Lautaro Martinez si chiama Inter, almeno fino a fine stagione. Il talento argentino, corteggiato a lungo dal Barcellona, ritorna nel mirino del Real Madrid di Zidane. I ‘Blancos’ sono pronti all’offerta: via allo scambio per il ‘Toro’ nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, Lautaro al Real: scambio a sorpresa

Lautaro Martinez in Spagna. Una pista destinata a scaldarsi la prossima estate, con il Real che starebbe rimettendo nel mirino la punta nerazzurra. Zidane stima Lautaro e per portarlo a Madrid sarebbe disposto ad imbastire uno scambio alla pari con Marco Asensio.

L’esterno, in scadenza 2023, non rientra nei piani del tecnico transalpino pronto a sacrificarlo nel giugno 2021. Un’ipotesi che l’Inter non scarterebbe, a patto di ricevere anche un ricco conguaglio cash oltre al 24enne spagnolo.

Marotta è deciso a chiedere per Lautaro Martinez non meno di 50 milioni oltre al cartellino di Asensio. Operazione, a giugno, tutt’altro che in discesa: Zidane ci prova, la dirigenza interista prova ad alzare il muro.

