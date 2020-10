Calciomercato Inter, colpo in difesa | Offerta respinta!

L’inter guarda già al 2021, alla ricerca di un colpo di calciomercato di spessore per la difesa di Conte: c’è la super offerta

Archiviata la parentesi europea dopo il pari in extremis firmato Lukaku contro il Borussia Monchengladbach, l’Inter di Conte prepara la sfida contro il Genoa domani pomeriggio a Marassi. Dal campo al calciomercato, i fari della dirigenza nerazzurra sono puntati su un nuovo difensore da portare a Milano nel 2021: rifiutata la prima offerta, i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus Inter, giro di tampone per Hakimi | L’annuncio UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sorpasso in Serie A | Rischio beffa per Inter e Juventus!

Calciomercato Inter, super offerta: arriva il no

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’Inter avrebbe tutta l’intenzione di riprovarci per Matthias Ginter. Il centrale del Borussia Monchengladbach, classe 1994, è tra i favoriti per rinforzare la difesa di Conte nel 2021.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dopo una prima offerta da 50 milioni, rifiutata dal club tedesco, Marotta non intende mollare la presa sul 24enne ex Friburgo. La scadenza fissata al 30 giugno 2022, inoltre, potrebbe far scendere vertiginosamente l’importante valutazione fatta dal Monchengladbach che proverà a resistere alle offensive nerazzurre.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, occasione dal Manchester City | Scambio in vista

Situazione dunque in divenire, l’Inter può insistere per Matthias Ginter: il difensore del Borussia Monchengladbach in cima alla lista di Marotta e Conte.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Conte ‘massacrato’ | “Lo schema dell’Inter è uno solo”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo in difesa | Idea dalla Spagna!