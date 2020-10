Calciomercato Inter, occasione dal Manchester City | Scambio in vista

L’Inter inizia a pensare al calciomercato di gennaio e potrebbe sfruttare un’occasione a sorpresa dal Manchester City: c’è la proposta

È un avvio di stagione difficile per l’Inter, che non è partita come sperava nelle prime gare di campionato e Champions League. In Serie A sono sette i punti totalizzati nelle prime quattro gare disputate mentre nella competizione europea iniziata l’esordio di mercoledì sera contro il Borussia Monchengladbach ha portato al risultato di 2-2.

C’è da dire però che la compagine di Conte non è aiutata dal coronavirus, in quanto in questi giorni sempre più calciatori nerazzurri sono risultati positivi al tampone e hanno lasciato poche alternative al tecnico nerazzurro che ha avuto gli uomini contati.

Calciomercato Inter, scambio di prestiti con il Manchester City: Zinchenco per Vecino

A gennaio potrebbero essere sfruttate nuove occasioni dalla società, che potrebbe andare nuovamente a caccia di un esterno sinistro come successo nel mercato conclusosi due settimane fa. Beppe Marotta non ha raggiunto un accordo per Emerson Palmieri ma potrebbe essere effettuato un ulteriore tentativo per lui.

Qualora l’affare dovesse saltare, allora spunterebbe l’ipotesi Oleksandr Zinchenco, attualmente in forza al Manchester City. Per lui fin qui zero presenze e per questo potrebbe essere ceduto: l’Inter potrebbe pensare di offrire uno scambio di prestiti fino a giugno includendo nell’affare Vecino.

L’operazione è possibile in quanto i nerazzurri hanno ancora slot disponibili per gli extracomunitari.