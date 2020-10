Calciomercato Juventus, colpo Galactico | Scambio più cash

La Juventus potrebbe presto piazzare un colpo dal Real Madrid. La trattativa è stata impostata sulla base di uno scambio più un conguaglio economico in favore dei Galacticos.

Il sogno della Juventus di vincere la Champions League è ancora molto forte. Il club bianconero, dopo il mercato condotto la scorsa sessione estiva, è alla ricerca di altri elementi capaci di alzare il tasso tecnico della squadra. Tuttavia, la disponibilità economica della società non è elevata: ecco perché nelle trattative verrebbero inseriti alcuni giocatori. Uno di questi è Aaron Ramsey, centrocampista che per la Juve potrebbe sbloccare un colpo Galactico.

Juventus, colpo dal Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Carlos Casemiro lascerà il Real Madrid. Il centrocampista brasiliano è diventato, nel corso degli anni, uno dei punti fermi delle Merengues, ma il suo ciclo sembra terminato dopo aver vinto una miriade di trofeo. Il Real lo valuta 70 milioni di euro e su di lui c’è il Chelsea e soprattutto la Juventus.

Come detto in precedenza, la Juve non ha grande disponibilità economica: la crisi dovuta al Covid-19 induce le società a impostare le trattative più sugli scambi ed è qui che rientrerebbe Ramsey. L’offerta di 28 milioni più il cartellino del centrocampista gallese, convincerebbe il Real a cedere Casemiro ai bianconeri.

