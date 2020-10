Calciomercato Milan, ‘beffa’ a gennaio | Spunta il top club!

Uno degli obiettivi del Milan per il mercato invernale potrebbe allontanarsi dal club rossonero: la big inglese ‘studia’ l’acquisto

Il Milan si gode il momento d’oro e, dopo le vittorie contro Inter e Celtic, la squadra di Pioli è già al lavoro per il big match con la Roma. Dal campo al calciomercato, il focus della dirigenza milanista rimane un nuovo difensore che possa, già a gennaio, arricchire la batteria di centrali rossoneri. In tal senso, rischia di complicarsi una delle piste in cima al taccuino di Maldini e Massara: Liverpool alla finestra.

Calciomercato Milan, sprint Liverpool: rischio beffa

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Liverpool avrebbe identificato in Ben White il possibile erede dell’infortunato van Dijk. Non sarà semplice però strappare il centrale inglese al Brighton ed ecco che il nome di Ozan Kabak starebbe prendendo quota nei pensieri dei dirigenti dei ‘Reds’.

Il talentuoso 20enne turco, valutato ben 30 milioni dallo Schalke 04, è da tempo tra i preferiti di Maldini che lo ha già cercato in estate. Adesso Jurgen Klopp è deciso ad intromettersi e a superare il ‘Diavolo’ nella corsa all’ex Stoccarda, che nella passata stagione in Bundesliga ha collezionato 28 presenze, 3 reti ed 1 assist vincente.

Situazione quindi in divenire, il Milan è avvisato: i ‘Reds’ sono pronti a fare sul serio per Kabak, il turco sale in cima alle preferenze di Klopp.

