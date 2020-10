Calciomercato Milan, beffa in attacco | Va in Premier a gennaio

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere sfumare un obiettivo in attacco osservato da tempo: scelta la Premier per gennaio

Dopo la prima vittoria nel gruppo di Europa League nella difficile trasferta a Glasgow contro il Celtic, il Milan vede sfumare un obiettivo di mercato seguito da tempo. L’attaccante che interessa ai rossoneri infatti avrebbe scelto la Premier League. Trasferimento già per gennaio.

Calciomercato Milan, sfuma il colpo Thauvin: a gennaio pronto ad approdare al Leicester

Comincia nel migliore dei modi l’avventura nella fase a gruppi dell’Europa League per il Milan, I rossoneri infatti sono riusciti ad uscire dal Celtic Park con i tre punti, battendo gli scozzesi per 1-3. Nel frattempo però il calciomercato non si ferma mai e la società milanista sembrava aver messo nel mirino il prossimo colpo in attacco a parametro zero.

Infatti, a finire nel mirino dei rossoneri è Florian Thauvin, attaccante del Marsiglia che vedrà scadere il proprio contratto a giugno 2021. Le probabilità di rinnovo con il club francese per lui sono minime così i club europei, come Milan ed anche la Roma, iniziano a trattare per il suo arrivo. Secondo quanto riportato da ‘Foot mercato’ però, a passare in pole position per l’attaccante francese sembrerebbe essere il Leicester, che sarebbe intenzionato ad anticipare i tempo ed acquistarlo già a gennaio. In questo modo le ‘foxes’ accontenterebbero anche il Marsiglia, che invece di lasciarlo partire a zero riuscirebbe a riceve un’entrata per le casse. Dunque vicino a sfumare il colpo Thauvin per le italiane.

