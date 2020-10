Juventus, UFFICIALE la fine dell’isolamento | I dettagli

Sono giorni frenetici in tutt’Italia per via dell’aumento impetuoso dei nuovi contagi da Covid-19. C’era ansia anche in casa Juventus, dove la bolla andava avanti da diversi giorni: ecco le ultime novità

La Juventus può tirare un sospiro di sollievo. E’ arrivo il momento di sciogliere l’isolamento fiduciario per il club bianconero e questa è una notizia particolarmente rilevante per i prossimi passi ufficiali, in pieno rispetto del protocollo. Dopo i positivi rilevati, su tutti Cristiano Ronaldo, la squadra è andata in bolla per una decina di giorni. Ora il sito ufficiale dei bianconeri ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario.. Ecco il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone”.

