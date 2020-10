Milan-Roma, Fonseca perde un big | Le ultime da Trigoria

Milan-Roma, Fonseca perde un big nel reparto difensivo: le ultime indiscrezioni da Trigoria riportate da ‘Sky Sport’

Brutte notizie per Paulo Fonseca in vista della difficile trasferta contro il Milan: secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, Chris Smalling non sarà disponibile per la gara di lunedì sera. Il centrale inglese è ancora alle prese per il totale recupero dalla distorsione al ginocchio, rimediata la scorsa settimana. Il rientro al 100%, dunque, resta un lontano miraggio, dato che Smalling non si è allenato in gruppo quest’oggi, ma ha continuato a svolgere lavoro individuale in quel di Trigoria. Una brutta gatta da pelare, dunque, per Fonseca e il suo staff: nonostante un calendario pieno zeppo di impegni, i giallorossi dovranno gestire al meglio un reparto difensivo ridotto all’osso.