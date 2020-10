Calciomercato Milan, colpo low cost | Arriva a gennaio

Il Milan sta vivendo un’annata straordinaria e non vuole fermarsi per questo pensa a nuovi colpi: affare in vista per gennaio

È un momento straordinario quello che sta vivendo il Milan in questi primi mesi di stagione. I rossoneri hanno ripreso il buon cammino iniziato nel mese di giugno e fin qui hanno collezionato solo vittorie nelle otto gare disputate in un mese e mezzo tra Serie A ed Europa League (preliminari compresi).

La società è partita con un obiettivo ben preciso: tornare tra le prime quattro in campionato per ottenere l’accesso alla prossima Champions League. Questo avvio fa ben sperare e chissà che non cambino i piani del club rossonero a stagione in corso.

Calciomercato Milan, occasione Ajer: può arrivare già a gennaio

Il Milan non vuole più fermarsi e ora vorrebbe provare a raggiungere gli stessi risultati delle prime settimane anche nel prosieguo del campionato. Per fare ciò, però, c’è bisogno di un nuovo colpo in difesa dove potrebbero esserci maggiori problemi, visto che nell’ultimo giorno di mercato non è arrivato nessun rinforzo tra i centrali.

Nel mirino del club rossonero ora c’è Kristoffer Ajer, che può liberarsi a sorpresa già nel mese di gennaio. A riportarlo è TodoFichajes, che parla di un addio possibile visto che a giugno entrerà nel suo ultimo anno di contratto. L’acquisto del Milan può concretizzarsi per un’offerta inferiore ai 4 milioni di euro.

In queste prime settimane di stagione, Ajer ha collezionato dieci presenze e una rete in campionato con la maglia del Celtic.

