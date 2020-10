Calciomercato, ‘incastro’ in Premier | L’Inter cede Eriksen!

Cessione vicina di Christian Eriksen da parte dell’Inter: infatti, un ‘incastro’ di mercato in Premier League favorisce la cessione del trequartista danese.

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter è sempre più vicina alla conclusione. Il trequartista danese è ormai ai ferri corti con Conte, che non lo ritiene imprescindibile per il suo undici titolare. Il desiderio dell’ex Tottenham è quello di giocare titolare e un suo ritorno in Premier League a gennaio, in tal senso sarebbe ben accetto, visto che gode ancora di una certa stima tra le big inglesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo low cost | Arriva a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Inter, secondo test negativo per Hakimi | In viaggio con i compagni

Inter, Eriksen al Manchester City

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, l’esperienza di Kevin De Bruyne al Manchester City terminerà a breve. Sul trequartista belga c’è il Chelsea, che lo ha già avuto sei anni fa, ma poi decise di cederlo al Wolfsburg a titolo definitivo. I Cityzens hanno poi intuito il potenziale del giocatore e hanno puntato su di lui. Il Chelsea ha un progetto interessante che sta portando avanti e dopo aver scartato De Bruyne ha intenzione di puntare su di lui. Il giocatore accetterebbe la proposta qualora l’ingaggio fosse molto alto.

D’altra parte, il Manchester City ha già pronto il piano B: il già citato Christian Eriksen, ben contento di tornare in Inghilterra. L’Inter lo ha acquistato per 20 milioni lo scorso gennaio e non lo cederà per meno di 40. E Conte non si opporrebbe a una sua cessione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, bomber a costo zero | Sfida alla Juventus

Calciomercato, Inter-Lautaro: rispunta il Real | A Madrid con lo scambio!