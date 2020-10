Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Ronaldo | Scambio shock!

Cristiano Ronaldo ha un contratto con la Juventus fino al 2022, ma non è escluso un addio anticipato: c’è l’assalto del club francese!

Sono otto i punti conquistati dalla Juventus in questo avvio di stagione in Serie A. I bianconeri hanno effettuato qualche passo falso di troppo pareggiando le due gare esterne contro Roma e Crotone e ora occupano la quarta posizione in classifica al pari del Napoli a -4 dalla vetta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomber a costo zero | Sfida alla Juventus

Nelle prime due gare la Juventus si è aggrappata a Cristiano Ronaldo, che ha realizzato tre reti, ma il portoghese non è stato presente nella trasferta di Crotone e in quella di Kiev contro la Dinamo per la positività al coronavirus riscontrata ormai una settimana e mezzo fa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il ‘fenomeno’ non rinnova | È Juventus contro Inter!

Calciomercato Juventus, assalto PSG per Ronaldo: Icardi più 20 milioni

Il fenomeno di Madeira ha un contratto fino a giugno 2022 ma negli ultimi mesi non sono mancati dei corteggiamenti da parte dei top club europei. L’Equipe ha recentemente svelato che il PSG ha fatto un tentativo per lui la scorsa estate, ma a questo punto non è da escludere un nuovo affondo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter-Lautaro: rispunta il Real | A Madrid con lo scambio!

Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora nel mirino dei francesi e potrebbe esserci un tentativo nell’estate 2021, soprattutto se dovesse partire Mbappe. Il Paris Saint-Germain potrebbe tentare con un’offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Mauro Icardi, che andrebbe a completare una coppia d’attacco tutta argentina con Paulo Dybala.

L’attaccante argentino piace molto a Fabio Paratici e per questo Leonardo potrebbe ‘sacrificarlo’ per provare ad arrivare al colpo Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, bye bye Juventus | Il ‘colpevole’ è Ronaldo

Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Real Madrid | Cifre e dettagli