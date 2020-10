Le formazioni UFFICIALI di Genoa-Inter | Scelta a sorpresa per Conte!

Inizierà tra pochi minuti Genoa-Inter, partita valida per la quinta giornata di Serie A. Antonio Conte e Rolando Maran hanno appena comunicato le loro scelte per la partita di oggi. Ecco le formazioni ufficiali

Genoa-Inter è ormai alle porte: sono appena state comunicate le formazioni ufficiali. Antonio Conte non può fare a meno di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, ma deve fare i conti con tante assenze a causa dei casi di Covid-19. Torna in difesa Alessandro Bastoni dopo essere guarito dal Coronavirus. Hakimi in panchina, ma occhio anche alla sorpresa de Vrij che parte out e viene sostituito da Ranocchia. Di seguito le scelte dei due allenatori:

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 13 Bani, 2 Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca. In panchina: 22 Marchetti, 32 Paleari, 14 Biraschi,16 Zajc, 21 Radovanovic, 23 Destro, 24 Melegoni, 55 Masiello, 61 Shomurodov, 70 Parigini, 88 Pellegrini, 90 Dumbravanu. Allenatore: Rolando Maran.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Vidal, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Erisken; 9 Lukaku, 10 Lautaro. In panchina: 27 Padelli, 35 Stankovic, 2 Hakimi, 6 De Vrij, 11 Kolarov, 23 Barella, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 48 Carboni, 49 Satriano, 99 Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte.

