Calciomercato Inter, la scelta su Eriksen | Arriva l’annuncio

Annuncio sul futuro di Christian Eriksen: l’Inter ha voluto mettere le cose in chiaro riguardo la partenza del trequartista danese

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter sta facendo discutere. Ieri sera il trequartista danese è sceso in campo titolare contro il Genoa, ma le prestazioni non sono allo stesso livello dei tempi della Premier. Nonostante ciò, i dirigenti sembrano vogliano ancora puntare su di lui, mentre Conte ha messo le cose in chiaro nell’intervista post-partita. L’allenatore nerazzurro, infatti, ha parlato del futuro del danese.

Inter, le parole di Conte su Eriksen

Ai microfoni di Sky Sport, Conte ha parlato della situazione legata a Eriksen: “Gioca se lo merita, altrimenti non gioca. Non è positivo per me, per il club e per il giocatore parlare sempre di lui“. Insomma, l’allenatore nerazzurro è parso molto irritato: “E’ un ragazzo molto positivo, cerchiamo di aiutarlo a crescere dal punto di vista dell’intensità. Ci dà fastidio parlare sempre di Eriksen, abbiamo fatto solo questo nell’ultimo anno. E’ con noi e non c’è nessun problema“.

Insomma, Conte chiude alla cessione di Eriksen, sul quale era piombato il Paris Saint-Germain, annunciando la scelta di voler continuare a forgiare il giocatore.

