Calciomercato Inter, 150 milioni per Lukaku | È duello

L’Inter si gode un Romelu Lukaku assolutamente straordinario in quest’inizio di stagione. L’attaccante belga sta trascinando la squadra di Conte, ma sono molti i club interessati sul mercato. Ecco le ultime novità

L’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di Romelu Lukaku. Il gigante belga piace moltissimo ad Antonio Conte che stravede per l’ex Manchester United e ha insistito con forza lo scorso anno per portarlo a Milano e farne l’epicentro del suo gioco. Ora la punta ha acquisito molto valore dopo più di un anno ad altissimi livelli con la maglia nerazzurra. I grandi club spagnoli sono fortemente interessati e sono pronti a contenderselo sul mercato.

Sirene spagnole per Lukaku: duello pronto sul mercato

Romelu Lukaku rappresenta il pezzo pregiato dello scacchiere di Antonio Conte. Barcellona e Real Madrid preparano un vero e proprio assalto per la punta belga nei prossimi mesi. Entrambi i top club spagnoli hanno bisogno, infatti, di un attaccante e l’ex Everton e Manchester United rappresenta uno dei profili migliori sul mercato. L’Inter in ogni caso non ha intenzione di cedere e spara una valutazione altissima per il suo bomber: 150 milioni di euro.

