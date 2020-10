Calciomercato Juventus, futuro Dybala | L’annuncio di Paratici!

La Juventus continua a lavorare anche per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala: Paratici svela tutto per il futuro!

Novità importanti per il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è tornato ad essere titolare in campionato nella sfida contro l’Hellas Verona. E così pochi minuti fa è tornato a parlare anche Fabio Paratici per quanto riguarda il rinnovo contrattuale del talentuoso giocatore della Juventus, al centro di numerose indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala in corso

Così ai microfoni di Sky Sport il dirigente bianconero ha rivelato: “Dybala sta bene fisicamente, ha avuto giorni difficili ma sta ritrovando la migliore condizione dopo i problemi gastrointestinali. Ora giustamente è titolare”. Poi sul rinnovo ha svelato: “Per quanto riguarda il rinnovo la volontà della Juventus è molto chiara così come quella del giocatore. Stiamo parlando proficuamente, ma nell’ultimo periodo non abbiamo avuto tempo perché in isolamento”.

Lo stesso attaccante bianconero potrebbe continuare la sua avventura con la casacca bianconera, ma tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane.

In estate è stato vicinissimo, ancora una volta, alla cessione ad una big d’Europa, poi è arrivata la scelta di restare.

