Calciomercato Inter, si cerca un nuovo attaccante | Pronta una partenza

L’Inter potrebbe muoversi nel prossimo calciomercato a caccia di un nuovo attaccante che possa completare la rosa di Antonio Conte. In caso di arrivo di un altro bomber, occhio a una possibile uscita. Di seguito le ultime novità

I nerazzurri hanno diversi problemi in attacco. La squadra è sempre più dipendente da Romelu Lukaku, mentre Lautaro Martinez è affidabile, ma altalenante e Alexis Sanchez è alle prese con i soliti problemi fisici e muscolari. Per questo motivo, la Beneamata potrebbe tornare in maniera importante sul calciomercato per regalare ad Antonio Conte l’elemento di cui ha bisogno. Occhio, però, a un possibile addio.

Calciomercato Inter, la caccia al bomber e una nuova partenza

A farne le spese, infatti, potrebbe essere Andrea Pinamonti. La punta ha giocato al Genoa lo scorso anno, senza convincere del tutto. E proprio contro il Genoa ieri ha giocato il primo spezzone agli ordini di Antonio Conte. Tanta battaglia, ma non è quell’elemento già pronto che potrebbe svoltare l’attacco nerazzurro. In caso di nuovo colpo in avanti, potrebbe dunque partire. L’asse con il Parma è da tenere sotto controllo nelle prossime settimane.

