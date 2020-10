Calciomercato Juventus, rottura definitiva | Doppio big a gennaio!

La Juventus è pronta a mettere a segno un doppio colpo da sogno in vista di gennaio: cifre e dettagli

L’amaro pari casalingo contro l’Hellas Verona è già un lontano ricordo per la Juventus di Pirlo che prepara la difficile sfida di Champions contro il Barcellona. Dal campo al calciomercato, la società campione d’Italia ha in mente un doppio colpo da sogno in vista della sessione invernale che riaprirà a gennaio: divorzio imminente, ecco due big per Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Juventus e Napoli | C’è il Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo super: addio Dybala | Lo vuole Ronaldo!

Calciomercato, Zidane li scarica: doppio colpo Juventus

In casa Real Madrid sarebbe ormai giunta al capolinea l’avventura di Marcelo ed Isco con la casacca delle ‘Merengues’. Entrambi in scadenza nel 2022, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, le continue e deludenti prestazioni avrebbero ormai spinto il Real a ‘scaricare’ i due big già nel mercato invernale.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La Juventus resta in primissima fila per gennaio, con il club di Perez che valuta Marcelo 20 milioni e Isco 40. Dopo avergli dato fiducia, si Zidane che la dirigenza dei ‘Blancos’ si sarebbero già pentiti della scelta di trattenerli durante la scorsa sessione di mercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Ronaldo | Scambio shock!

Situazione dunque in divenire, la Juventus non smette di pensare ai due gioielli che, ad un anno e mezzo dalla scadenza contrattuale, restano in uscita dal Real Madrid. Divorzio imminente con Zidane: Isco e Marcelo tornano prepotentemente in ottica bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bagarre per l’attaccante | 100 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il ‘fenomeno’ non rinnova | È Juventus contro Inter!