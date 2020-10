Calciomercato Juventus, Pirlo vuole un regista | Due big nel mirino

Ad Andrea Pirlo serve un regista e la Juventus ha intenzione di accontentarlo. I bianconeri hanno due big nel mirino. Ecco i candidati

Non sono state molto esaltanti le prestazioni della Juventus nelle ultime partite. I calciatori non hanno ancora assimilato la filosofia di gioco di Andrea Pirlo e soprattutto a centrocampo ci sono state alcune difficoltà. Nel mercato estivo a centrocampo è arrivato Arthur, ma il club bianconero vorrebbe puntare su un regista puro per gestire meglio la palla in alcuni momenti della partita.

Juventus, nel mirino Jorginho e Verratti

Jorge Luiz Frello, in arte Jorginho, è stato cercato dalla Juventus ai tempi di Maurizio Sarri. Il nome dell’italo-brasiliano è tornato in auge, visto che i bianconeri vorrebbero un regista puro da piazzare in mezzo al campo. Il Chelsea lo valuta 50 milioni di euro. Un altro dei candidati alla regia è Marco Verratti, ormai diventato una vera e propria bandiera del Paris Saint-Germain.

Arrivato nell’estate del 2012, Verratti sta dedicando i migliori anni della sua carriera al PSG e non ha mai giocato in Serie A. La Juventus ha da sempre il sogno di riportarlo in Italia: la valutazione che fanno i parigini del regista della nazionale italiana è di almeno 50 milioni, destinata a salire più che a scendere. Due grandi nomi per il centrocampo bianconero.

